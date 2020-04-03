В Нидерландах число заразившихся коронавирусом продолжает расти

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 15 723 человек после того, как за сутки выявили еще 1 026 случаев. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 148, всего жертвами нового коронавируса стали 1 487 человек.

Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в стране достигло 14 697, а жертвами стали 1 339 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.