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В Непале жертвами оползней стали 16 человек

В Непале жертвами оползней стали 16 человек В этом году из-за наводнений и оползней в стране погибли 215 человек
Другие страны
14 августа 2020 г. 18:30

По меньшей мере 16 человек в Непале стали жертвами оползней, вызванных сильными ливнями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя МВД страны.

Ранее сообщалось, что из-за стихии в районе Синдхупалчок в центральной части Непала погибли пять человек, по меньшей мере 38 пропали без вести. По данным газеты The Kathmandu Post, под завалами оказались около 30 домов. Между тем, Reuters указывает, что число жертв в этом регионе страны возросло до 10.

Параллельно с этим оползень унес жизни еще шестерых в районе Каликот на западе Непала.

По информации агентства, в этом году из-за наводнений и оползней в стране погибли 215 человек.

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