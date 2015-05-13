​В Непале пропал военный вертолет США

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Вертолет Корпуса морской пехоты США, возможно, потерпел катастрофу в Непале во время оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Тихоокеанское командование вооруженных сил США.

По информации, связь с вертолетом была потеряна.

На борту машины находились восемь человек - шесть морских пехотинцев и двое непальцев.

Легкий ударный вертолет UH-1Y Huey участвовал в операции по доставке помощи пострадавшим от землетрясения.