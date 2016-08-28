В Непале произошло землетрясение, жители покинули дома

Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ Средней силы землетрясение магнитудой 4,0 произошло в западном районе Непала.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 18:10 местного времени (16:25 по бакинскому времени) находился в районе Баджура, примерно в 600 км к западу от Катманду. Жители окрестностей в спешке покинули дома, опасаясь новых, более разрушительных подземных ударов. Пока повторных толчков не произошло, однако часть населения предпочитает ночевать на улице. Сообщений о жертвах и серьезных разрушениях не поступало.