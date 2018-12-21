В Непале 16 человек погибли при падении автобуса в ущелье

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 человек погибли, 12 пострадали после того, как автобус упал в ущелье в непальском районе Данг.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Himalayan Times.

По данным издания, автобус упал в ущелье с высоты 400 метров, погибли студенты и учителя, которые ехали с экскурсии в ботанический сад.

Отмечается, что спасателям удалось спасти 12 пострадавших, их доставили в больницы.

Ранее в Джамму и Кашмир пассажирский автобус упал в овраг.