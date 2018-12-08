В Джамму и Кашмир пассажирский автобус упал в овраг, более десяти погибших

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В штате Джамму и Кашмир пассажирский автобус упал в овраг, более десяти человек погибли.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, утром пассажирский автобус перевернулся на скользкой дороге и упал в овраг.

В результате аварии 11 человек погибли, 19 получили травмы различной степени тяжести, состояние пятерых пострадавших оценивается врачами как критическое.

Все пострадавшие доставлены в больницу в городе Пунч.