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    В Джамму и Кашмир пассажирский автобус упал в овраг, более десяти погибших

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В штате Джамму и Кашмир  пассажирский автобус упал в овраг, более десяти человек погибли. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, утром пассажирский автобус перевернулся на скользкой дороге и упал в овраг.

    В результате аварии 11 человек погибли, 19 получили травмы различной степени тяжести, состояние пятерых пострадавших оценивается врачами как критическое.

    Все пострадавшие доставлены в больницу в городе Пунч.

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