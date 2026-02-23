В Непале автобус упал в реку, погибли 18 человек
- 23 февраля, 2026
- 09:08
Пассажирский автобус упал в реку в центральной части Непала, 18 человек погибли, 25 пострадавших были доставлены в больницу.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Kathmandu Post.
Автобус следовал из Покхары в Катманду. По неизвестной причине он упал в реку Тришули.
В автобусе находилось более 35 пассажиров. Начальник районного управления дорожной полиции Дхадинг Шишир Тхапа сообщил, что число погибших достигло 18 человек.
