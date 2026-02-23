В Непале автобус упал в реку, погибли 18 человек

Пассажирский автобус упал в реку в центральной части Непала, 18 человек погибли, 25 пострадавших были доставлены в больницу.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Kathmandu Post.

Автобус следовал из Покхары в Катманду. По неизвестной причине он упал в реку Тришули.

В автобусе находилось более 35 пассажиров. Начальник районного управления дорожной полиции Дхадинг Шишир Тхапа сообщил, что число погибших достигло 18 человек.