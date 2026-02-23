Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Непале автобус упал в реку, погибли 18 человек

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 09:08
    В Непале автобус упал в реку, погибли 18 человек

    Пассажирский автобус упал в реку в центральной части Непала, 18 человек погибли, 25 пострадавших были доставлены в больницу.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Kathmandu Post.

    Автобус следовал из Покхары в Катманду. По неизвестной причине он упал в реку Тришули.

    В автобусе находилось более 35 пассажиров. Начальник районного управления дорожной полиции Дхадинг Шишир Тхапа сообщил, что число погибших достигло 18 человек.

    Непал автобус ДТП жертвы
    Ты - Король

    Последние новости

    09:08

    В Непале автобус упал в реку, погибли 18 человек

    Другие страны
    08:58

    В США в зоне предупреждения о снежной буре оказались более 41 млн человек

    Другие страны
    08:43

    В части Мингячевира временно не будет света

    Энергетика
    08:31
    Фото

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:09

    Дроны атаковали в Татарстане объекты в промзоне

    В регионе
    07:47

    Колумбия столкнулась с ограничениями на импорт газа из Венесуэлы

    Другие страны
    07:12

    Китай призвал США отменить пошлины против торговых партнеров

    Другие страны
    06:38

    Президента Литвы прооперировали из-за полученной бытовой травмы

    Другие страны
    06:23

    Страны НАТО проведут учения по противолодочной обороне

    Другие страны
    Лента новостей