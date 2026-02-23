Nepalda avtobus qəzaya uğrayıb, 18 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 23 fevral, 2026
- 09:19
Nepalın mərkəzi hissəsində sərnişin avtobusu çaya düşüb, 18 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Kathmandu Post" qəzeti məlumat yayıb.
Məlumata görə, 25 yaralı xəstəxanaya çatdırılıb.
Avtobusda 35-dən çox sərnişin olub. Dhadinq yol polisi rayon idarəsinin rəisi Şişir Thapa ölənlərin sayının 18-ə çatdığını bildirib.
