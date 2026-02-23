İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Nepalda avtobus qəzaya uğrayıb, 18 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 23 fevral, 2026
    • 09:19
    Nepalda avtobus qəzaya uğrayıb, 18 nəfər ölüb

    Nepalın mərkəzi hissəsində sərnişin avtobusu çaya düşüb, 18 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Kathmandu Post" qəzeti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, 25 yaralı xəstəxanaya çatdırılıb.

    Avtobusda 35-dən çox sərnişin olub. Dhadinq yol polisi rayon idarəsinin rəisi Şişir Thapa ölənlərin sayının 18-ə çatdığını bildirib.

    Nepal Avtobus qəza
    В Непале автобус упал в реку, погибли 18 человек
    18 dead as bus plunges into river in central Nepal

    Son xəbərlər

    10:26
    Foto
    Video

    Gəncədə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    10:22

    Balakənin sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıb

    Hadisə
    10:20

    "Sabah"ın futbolçusu Premyer Liqada 100-cü matçını keçirib

    Futbol
    10:19

    Odessaya dron hücumu olub, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:18

    Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:09

    Xaricidə təhsil alanlar üçün peşə tanınması imtahanının vaxtı bilinib

    Elm və təhsil
    10:06

    Vüqar Bayramov işçilərə əlavə kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı qərara aydınlıq gətirib

    Sosial müdafiə
    10:00
    Foto
    Video

    Azərbaycan gömrükçüləri 5 kiloqramdan artıq metamfetamin aşkar edib

    Biznes
    09:59

    Çində 5,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti