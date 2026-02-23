"Torino"nun baş məşqçisi vəzifəsindən kənarlaşdırılacaq

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Torinonun baş məşqçisi vəzifəsindən kənarlaşdırılacaq

    Ötən bazar İtaliya A Seriyasında "Cenoa"ya 0:3 hesabı ilə uduzan "Torino"nun baş məşqçisi Marko Baroni yaxın vaxtlarda vəzifəsindən kənarlaşdırılacaq.

    "Report" "Football Italia" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, onu bu postda 50 yaşlı italyan mütəxəssis Roberto Daversa əvəz edəcək.

    Daversa son mövsümdə "Empoli"yə rəhbərlik edib.

    Qeyd edək ki, Turin klubu son 8 oyunda 6 məğlubiyyət alaraq turnir cədvəlində 27 xalla 15-ci pillədə qərarlaşıb.

    Roberto Daversa İtaliya A Seriyası Marko Baroni

