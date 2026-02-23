İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti ötən il 3 milyona yaxın elektron xidmət göstərib

    Biznes
    • 23 fevral, 2026
    • 13:00
    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti ötən il 3 milyona yaxın elektron xidmət göstərib

    2025-ci ildə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti vətəndaşlara, fiziki və hüquqi şəxslərə müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri üzrə 2,6 milyondan çox elektron xidmət göstərilib.

    "Report" bu barədə Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, Xidmət ötən il daha 4 xidmətini elektronlaşdırıb. Hazırda 39 elektron xidmət vətəndaşların istifadəsindədir. Bu xidmətlər həm "Elektron hökumət" portalı (www.e-gov.az), həm də nazirliyin elektron xidmətlər portalı (https://e-services.economy.gov.az/services) üzərindən təqdim olunur.

    Bunlarla yanaşı, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi hərraclarında iştirak üçün sifarişlərin qəbulu da elektron xidmət vasitəsilə aparılır.

    Dövlət Xidməti innovasiyaların tətbiqi, xidmət sferasının genişləndirilməsi, prosedurların optimallaşdırılması və vətəndaş məmnunluğunun artırılması istiqamətində işləri davam etdirir.

    Azərbaycan Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti elektron xidmət
    Госслужба по вопросам имущества в 2025 году оказала около 3 млн электронных услуг

