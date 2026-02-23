Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Госслужба по вопросам имущества в 2025 году оказала около 3 млн электронных услуг

    Бизнес
    • 23 февраля, 2026
    • 13:13
    Госслужба по вопросам имущества в 2025 году оказала около 3 млн электронных услуг

    Госслужба по вопросам имущества в 2025 году оказала гражданам, физическим и юридическим лицам более 2,6 млн электронных услуг по различным направлениям деятельности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

    В прошлом году Служба перевела в электронный формат еще 4 услуги. В настоящее время гражданам доступны 39 электронных услуг, которые предоставляются как через портал "Электронное правительство", так и через портал электронных услуг министерства.

    Помимо этого, прием заявок на участие в аукционах по приватизации государственного имущества также осуществляется посредством электронных услуг.

    Государственная служба продолжает работу в направлении внедрения инноваций, расширения сферы услуг, оптимизации процедур и повышения удовлетворенности граждан.

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti ötən il 3 milyona yaxın elektron xidmət göstərib

    Лента новостей