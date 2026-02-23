"Yuventus" hücumçusu ilə yollarını ayırmaq istəyir
Futbol
23 fevral, 2026
- 13:01
İtaliyanın "Yuventus" klubu futbolçusu Lois Openda ilə yollarını ayırmaq istəyir.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, Turin təmsilçisi 26 yaşlı hücumçunun çıxışından razı deyil.
Klub mövsümün sonunda onu satmaq üçün potensial alıcılar axtarır. "Qoca sinyora" belçikalı forvardı icarəyə də verə bilər.
Qeyd edək ki, Lois Openda cari mövsüm meydana çıxdığı 31 matçda (986 dəqiqə) cəmi 2 qol vurub.
