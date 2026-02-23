İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Bakı şəhərsalma həftəsi"nin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb

    İnfrastruktur
    • 23 fevral, 2026
    • 12:42
    Bakı şəhərsalma həftəsinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyasına (WUF13) hazırlıq çərçivəsində 11-17 may tarixlərində "Bakı şəhərsalma həftəsi" keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin substantiv məzmun üzrə meneceri (Substantive Content Manager) Cəmilə İsmayılzadə KİV üçün keçirilən təlimdə bildirib.

    "Hazırda bu həftənin proqramı üzərində iş aparılır. Yaxın zamanda əlavə məlumat veriləcək", - o qeyd edib.

    C.İsmayılzadənin sözlərinə görə, "Bakı şəhərsalma həftəsi" şəhər kimliyini ön plana çıxaran bir proqramdır:

    "Forumlar, müzakirələr, tarixi və mədəni tədbirlər vasitəsilə o, iştirakçılara Bakının tarixi, müasir inkişafı və şəhər həyatı ilə daha yaxından tanış olmaq imkanı verir. Müraciətlərin təqdim edilməsi üçün son tarix aprelin 30-dur".

    Qeyd edək ki, WUF13 17-22 may tarixlərində Bakıda keçiriləcək.

    WUF13 Cəmilə İsmayılzadə
    Определены сроки проведения "Бакинской недели градостроительства"
    Baku Urban Week to be held in May

    Son xəbərlər

    13:31

    Gürcüstan Kulevi limanına mümküm sanksiyanı səhv addım adlandırır

    Digər
    13:29

    Azərbaycan eksponatları Özbəkistanda nümayiş olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    13:27
    Foto

    Jurnalistlər üçün süni intellekt təlimi keçirilib

    Biznes
    13:24

    Qazaxıstanda hava limanı qanunsuz yığımlara görə 14,3 milyon təngə cərimə edilib

    Region
    13:22

    Mahir Emreli: "Bu mövsüm daha çox qol vurmaq istəyirəm"

    Futbol
    13:19
    Foto

    "Şəms 1" və "Qərbi Üfüq" GES-ləri üzrə müqavilələr imzalanıb

    Energetika
    13:12

    Aİ Ukraynaya enerji tədarükü üçün 2,8 milyard avro ayırıb

    Digər ölkələr
    13:07

    Ukrayna XİN rəhbərinin müavini: Azərbaycanın etdiyi yaxşılığı unutmayacağıq

    Xarici siyasət
    13:06

    Bakıda 53 yaşlı kişi qətlə yetirilib, cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti