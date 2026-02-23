Определены сроки проведения "Бакинской недели градостроительства"

В рамках подготовки к 13-ой сессии Всемирного форума городов (WUF13) 11-17 мая будет проведена "Бакинская неделя градостроительства".

Как сообщает Report, об этом заявила менеджер по содержательной программе (Substantive Content Manager) операционной компании Азербайджана WUF13 Джамиля Исмаилзаде на тренинге для СМИ.

"В настоящее время ведется работа над программой данной недели. В ближайшее время будет предоставлена дополнительная информация", - заявила она.

По ее словам, Baku Urban Week - это программа, выдвигающая на передний план городскую идентичность.

"Посредством форумов, дискуссий, исторических и культурных мероприятий она дает участникам возможность поближе познакомиться с историей Баку, его современным развитием и городской жизнью. Крайний срок подачи заявок для участия 30 апреля 2026 года", - добавила Д. Исмаилзаде.

Напомним, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку.