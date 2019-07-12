В Непале 17 человек погибли из-за наводнений и оползней

По меньшей мере 17 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, которые обрушились на Непал в четверг и пятницу.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание Setopati.

Согласно данным полиции, стихия затронула 20 районов Непала. На данный момент известно также о семи пострадавших, еще семь человек пропали без вести.

Министерство внутренних дел призвало людей, живущих в поселениях возле рек, перебраться в безопасные зоны, поскольку дожди продолжатся до воскресенья.