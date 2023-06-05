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В НАТО сообщили о прибытии 500 турецких военных в Косово в качестве подкрепления

В НАТО сообщили о прибытии 500 турецких военных в Косово в качестве подкрепления Турецкий батальон численностью около 500 человек прибыл в Косово в качестве первого подкрепления для контингента НАТО в крае.
Другие страны
5 июня 2023 г. 18:53
В НАТО сообщили о прибытии 500 турецких военных в Косово в качестве подкрепления

Турецкий батальон численностью около 500 человек прибыл в Косово в качестве первого подкрепления для контингента НАТО в крае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении альянса.

"Подкрепление для сил НАТО прибыло в Косово 5 июня, - говорится в документе. - Около 500 турецких военных из состава 65-й механизированной пехотной бригады составят основу подкрепления для альянса. Дополнительные силы НАТО приведены в повышенную готовность и будут развернуты, если потребуется".

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