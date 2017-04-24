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    В Нью-Йорке пять человек погибли при пожаре в жилом доме

    Жертвами числятся три ребенка© Foto: ochevidets.ru

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли в результате пожара в жилом доме в американском Нью-Йорке, жертвами числятся три ребенка.

    Как передает Report, об этом сoобщает издание New York Post.

    Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает о многочисленных пострадавших. Очевидцы отмечают, что слышали громкие хлопки перед тем, как в воскресенье днем пламя охватило двухэтажный жилой дом. Кроме того, огонь перебросился на один из соседних домов, пишет газета.

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