В Нью-Йорке прогремел взрыв в районе автовокзала, есть раненые - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке прогремел взрыв в районе автовокзала, есть раненые. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в полиции Нью-Йорка.

Взрыв произошел на автовокзале Порт Ауторити на Манхэттене. Порт Ауторити является крупнейшим автовокзалом в США, в год он обслуживает более 65 млн человек.

По факту задержан один подозреваемый. По предварительным данным, пострадали несколько человек, однако власти Нью-Йорка подтвердили ранения только одного человека. Как сообщают американские СМИ, подозреваемый в совершении взрыва задержан, именно он и получил травмы.

По данным CNN, полиция города также обнаружила 1-2 взрывных устройства в автобусном терминале на Манхэттене.

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В Нью-Йорке эвакуируют три ветки метро из-за сообщения о возможном взрыве на Манхеттене. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в полиции Нью-Йорка.