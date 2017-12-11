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    В Нью-Йорке прогремел взрыв в районе автовокзала, есть раненые - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

    Полиция эвакуирует три ветки метро из-за сообщения о взрыве© NBC

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке прогремел взрыв в районе автовокзала, есть раненые. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в полиции Нью-Йорка.

    Взрыв произошел на автовокзале Порт Ауторити на Манхэттене. Порт Ауторити является крупнейшим автовокзалом в США, в год он обслуживает более 65 млн человек.

    По факту задержан один подозреваемый. По предварительным данным, пострадали несколько человек, однако власти Нью-Йорка подтвердили ранения только одного человека. Как сообщают американские СМИ, подозреваемый в совершении взрыва задержан, именно он и получил травмы.

    По данным CNN, полиция города также обнаружила 1-2 взрывных устройства в автобусном терминале на Манхэттене. 

    *** 17:02

    В Нью-Йорке эвакуируют три ветки метро из-за сообщения о возможном взрыве на Манхеттене. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в полиции Нью-Йорка. 

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