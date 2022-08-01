О нас

В Мьянме продлили режим ЧП на полгода

В Мьянме продлили режим ЧП на полгода Военные Мьянмы, удерживающие государственную власть в стране, объявили о продлении чрезвычайного положения в республике еще на шесть месяцев — до 1 февраля 2023 года.
Другие страны
1 августа 2022 г. 11:27
В Мьянме продлили режим ЧП на полгода

Военные Мьянмы, удерживающие государственную власть в стране, объявили о продлении чрезвычайного положения в республике еще на шесть месяцев — до 1 февраля 2023 года.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

По мнению руководства, стране нужно больше времени, чтобы вернуться к стабильности и подготовиться к выборам.

"Необходимы меры для соответствующих организаций, включая Союзную избирательную комиссию. Политические партии также должны внести изменения, соответствующие новой избирательной системе, а общественность должна быть широко информирована об этом, поэтому нам нужно больше времени для подготовки", — заявил главнокомандующий ВС Мьянмы, премьер-министр Мин Аун Хлайн.

Демократическое руководство Мьянмы было смещено в результате военного переворота 1 февраля 2021 года — тогда же в стране был введен режим ЧС. Поводом для переворота стали предполагаемые масштабные фальсификации на выборах в ноябре 2020 года, о которых объявили сами военные. Протесты против переворота жестоко подавлялись и привели к погибшим среди местного населения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Myanmar extends state of emergency for 6 months

Экслюзивные новости

Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
28 июля 2022 г. 17:02
В Гяндже может быть создан промышленный парк
В Гяндже может быть создан промышленный парк
28 июля 2022 г. 13:41
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
27 июля 2022 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi