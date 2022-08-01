В Мьянме продлили режим ЧП на полгода

Военные Мьянмы, удерживающие государственную власть в стране, объявили о продлении чрезвычайного положения в республике еще на шесть месяцев — до 1 февраля 2023 года.

Военные Мьянмы, удерживающие государственную власть в стране, объявили о продлении чрезвычайного положения в республике еще на шесть месяцев — до 1 февраля 2023 года.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

По мнению руководства, стране нужно больше времени, чтобы вернуться к стабильности и подготовиться к выборам.

"Необходимы меры для соответствующих организаций, включая Союзную избирательную комиссию. Политические партии также должны внести изменения, соответствующие новой избирательной системе, а общественность должна быть широко информирована об этом, поэтому нам нужно больше времени для подготовки", — заявил главнокомандующий ВС Мьянмы, премьер-министр Мин Аун Хлайн.

Демократическое руководство Мьянмы было смещено в результате военного переворота 1 февраля 2021 года — тогда же в стране был введен режим ЧС. Поводом для переворота стали предполагаемые масштабные фальсификации на выборах в ноябре 2020 года, о которых объявили сами военные. Протесты против переворота жестоко подавлялись и привели к погибшим среди местного населения.