В Мозамбике заявили, что десятки людей стали жертвами боевиков

Десятки людей погибли в результате нападения террористов на город Палма на северо-востоке Мозамбика.

Десятки людей погибли в результате нападения террористов на город Палма на северо-востоке Мозамбика.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье на брифинге официальный представитель министерства обороны страны Омар Саранга.

По его словам, которые приводит агентство Reuters, среди жертв значатся семь человек, которые находились в автоколонне и попали в засаду, устроенную боевиками. Многие местные жители были вынуждены покинуть свои дома. Ранее агентство France-Presse проинформировало, что Палму пытались покинуть около 180 иностранных специалистов, однако на дороге их остановили экстремисты. Из 17 машин лишь семи удалось достичь безопасного района.

В свою очередь мозамбикская газета El Pais передает со ссылкой на Сарангу, что "в районе Палмы ведутся поисковые операции и иные действия с целью восстановить порядок и безопасность в этой части страны". Французская энергетическая группа Total, которая строит в 10 км от Палмы комплекс по переработке и сжижению газа, объявила о приостановке всех работ.