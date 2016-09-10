В Молдове зарегистрирован первый кандидат в президенты

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Центризбирком Молдовы зарегистрировал первого кандидата из 24 претендентов на пост президента Молдавии.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, им стал председатель Демократической партии Мариан Лупу, который будет включен под первым номером в бюллетень для голосования.

Как сообщила журналистам председатель ЦИК Алина Руссу, Центризбирком зарегистрировал также избирательный символ кандидата и утвердил его представителя в ЦИК с правом совещательного голоса на период избирательной кампании, а также лицо, ответственное за финансы (казначея).