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В мире выросло число беженцев

В мире выросло число беженцев Число людей, бежавших от насилия и войны, в 2020 году увеличилось на 4%, достигнув 82,4 млн. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Другие страны
18 июня 2021 г. 09:46
В мире выросло число беженцев

Число людей, бежавших от насилия и войны, в 2020 году увеличилось на 4%, достигнув 82,4 млн. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Несмотря на пандемию [коронавируса], число людей, бежавших от войн, насилия, преследований и нарушений прав человека в 2020 году выросло почти до 82,4 млн", - отметили эксперты, подчеркнув, что в конце 2019 года это число составляло 79,5 млн, и общий рост за 12 месяцев составил 4%. Среди тех, кто нуждается в защите, 48 млн - это внутренне перемещенные лица. За год их стало на 2,3 млн больше, прежде всего вследствие кризисов в странах Африки, Йемене, Афганистане и Колумбии.

42% вынужденных мигрантов — несовершеннолетние, почти миллион детей рождены беженцами.

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