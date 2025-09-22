В Милане при столкновениях с протестующими пострадали 60 полицейских

Протесты против массовых убийств палестинцев в секторе Газа в итальянском Милане перешли привели к столкновениям между демонстрантами и полицией.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, 60 полицейских получили различные травмы, более 10 манифестантов были задержаны.

Полиция в защитном снаряжении применила слезоточивый газ, пытаясь разогнать протестующих на центральном вокзале Милана, сообщил очевидец. Протестующие, некоторые из которых были одеты в черное, а другие размахивали палестинским флагом, разбили шестом окно на вокзале и бросили стул в полицейских во время столкновений.

В Риме шествие, в котором приняли десятки тысяч людей, закончилось тем, что активисты заняли один из факультетов университета "Сапиенца". Также в знак солидарности с палестинцами моряки заблокировали порты.

В порту Венеции полиция применила водометы для разгона демонстраций. Рабочие также провели акции протеста в портах Генуи, Ливорно и Триеста, Болонье, Неаполе и других городах.

Ранее сообщалось, что более чем в 75 городах Италии проходят протесты, организованные профсоюзом Unione Sindacale di Base (USB) в знак солидарности с населением сектора Газа.