    Другие страны
    • 22 сентября, 2025
    • 17:00
    В 75 городах Италии проходят протесты в знак солидарности с населением сектора Газа

    Более чем в 75 городах Италии проходят протесты, организованные профсоюзом Unione Sindacale di Base (USB) в знак солидарности с населением сектора Газа.

    Как передает Report, об этом сообщают итальянские СМИ.

    В протестах участвуют сотрудники железной дороги, метрополитена, наземного транспорта, рабочие, студенты. Профсоюзы Confsai, Cisle и Conalpe объявили о забастовках учителей и преподавателей учебных заведений всех уровней. В Риме к протестным инициативам присоединились также таксисты.

    В протестах в центре Рима участвуют около 20 тыс. человек. Станция Termini столичного метро закрыта по распоряжению правоохранительных органов, другие станции работают в штатном режиме.

    Забастовка компании FS - оператора итальянской железнодорожной сети, - как ожидается, продлится до 23:00 понедельника.

    В Милане наблюдаются задержки в движении поездов до 120 минут. Кроме того, с 09:30 закрыта одна из линий миланского метро - М4.

    Протесты проходят в портах Генуи и Триеста, а также Равенны, где протестующие воспрепятствовали отправке двух контейнеров в Израиль.

