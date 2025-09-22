İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    İtaliyanın 75-ə yaxın şəhərini etiraz aksiyaları bürüyüb

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2025
    • 17:32
    İtaliyanın 75-ə yaxın şəhərini etiraz aksiyaları bürüyüb

    İtaliyanın 75-dən çox şəhərində Unione Sindacale di Base (USB) həmkarlar ittifaqının Qəzza əhalisi ilə həmrəylik naminə təşkil etdiyi etiraz aksiyaları keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İtaliya mediası xəbər verir.

    Etirazlarda dəmir yolu, metro, yerüstü nəqliyyat işçiləri, fəhlələr və tələbələr iştirak edirlər. Romada etiraz təşəbbüslərinə taksi sürücüləri də qoşulublar.

    Romanın mərkəzində keçirilən etirazlarda təxminən 20 min nəfər iştirak edir.

    Etirazlar Genuya və Triest limanlarında keçirilir. Bundan başqa, etirazçılar Ravenna limanında İsrailə iki konteynerin göndərilməsinə mane olublar.

    İtaliya Qəzza Etiraz aksiyaları
    В 75 городах Италии проходят протесты в знак солидарности с населением сектора Газа
    Mass protests sweep 75 cities in Italy

    Son xəbərlər

    18:49

    HƏMAS Trampa Qəzzada 60 günlük atəşkəsin təminatçısı olmağı təklif edib

    Digər ölkələr
    18:43

    Komitə sədri: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 12 şəhərin baş planı hazırlanıb"

    İnfrastruktur
    18:41
    Foto

    Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyi ADA Universitetinin Qazax Mərkəzində qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    18:38

    Anar Quliyev: "Azərbaycanda 10 şəhərin baş planı təsdiq mərhələsindədir"

    İnfrastruktur
    18:35

    Azərbaycan və Britaniyanın NATO-dakı nümayəndələri 8 avqust görüşünün nəticələrini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    18:32
    Foto

    Velosiped üzrə Federasiya Kuboku yarışının 2-ci mərhələsi keçirilib

    Fərdi
    18:30

    Nazir: "Bu günə qədər BTC ilə 540 milyon ton Azərbaycan nefti ixrac edilib"

    Energetika
    18:29

    Ərdoğan dünya dövlətlərini Fələstini tanımağa çağırıb

    Region
    18:25

    Muğanın pambıq sahələrində defolvasiya işlərinə başlanılıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti