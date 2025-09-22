İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Milanda etirazçılarla toqquşmalarda 60 polis əməkdaşı yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2025
    • 22:32
    Milanda etirazçılarla toqquşmalarda 60 polis əməkdaşı yaralanıb

    İtaliyanın Milan şəhərində Qəzza zolağında fələstinlilərin kütləvi şəkildə öldürülməsinə qarşı keçirilən etiraz aksiyaları nümayişçilərlə polis arasında toqquşmalara səbəb olub.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, 60 polis əməkdaşı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, 10-dan çox etirazçı saxlanılıb.

    Hadisə şahidi bildirib ki, polis Milanın mərkəzi vağzalında etirazçıları dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Qarşıdurma zamanı bəziləri qara geyinmiş, digərləri isə Fələstin bayrağı dalğalandıran etirazçılar stansiyanın pəncərəsini dirəklə sındırıb və polisə stul atıblar.

    Romada on minlərlə insanın iştirak etdiyi yürüş fəalların Sapienza Universitetinin fakültə binasını zəbt etməsi ilə başa çatıb. Dənizçilər də fələstinlilərlə həmrəy olaraq limanları mühasirəyə alıblar.

    Venesiya limanında polis nümayişləri dağıtmaq üçün su şırnaqlarından istifadə edib. Genuya, Livorno, Triest, Bolonya, Neapol və digər şəhərlərin limanlarında da işçilər etiraz aksiyaları keçiriblər.

    Bundan əvvəl bildirilmişdi ki, Unione Sindacale di Base (USB) həmkarlar ittifaqı tərəfindən Qəzza zolağının əhalisi ilə həmrəylik məqsədilə İtaliyanın 75-dən çox şəhərində etiraz aksiyaları keçirilir.

    İtaliya Milan polis toqquşma
    Foto
    В Милане при столкновениях с протестующими пострадали 60 полицейских

    Son xəbərlər

    23:10
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Nyu-Yorkda "Neuberger Berman" şirkətinin sədri və baş icraçı direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    23:07

    Qaxda 64 yaşlı kişini avtomobil vuraraq öldürüb

    Hadisə
    23:03
    Foto

    Prezident İlham Əliyev "Brookfield Asset Management" şirkətinin baş icraçı direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    22:57
    Foto

    İlbər Ortaylı Naxçıvanda Heydər Əliyev Sarayında yerli ictimaiyyətlə görüşüb

    Elm və təhsil
    22:57

    Türkiyə Superliqası: "Qalatasaray" növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    22:56

    Lavrovla Rubio arasında görüş planlaşdırılır

    Digər ölkələr
    22:49

    Məsud Pezeşkian Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    22:37

    Giorgi Kalandarişvili: MSK seçkilərin yüksək peşəkar səviyyədə keçirilməsinə tam hazırdır

    Region
    22:33

    "Şəki" heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti