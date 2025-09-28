В МИД Великобритании заявили о формировании международного консенсуса по миру в Газе

Мировое сообщество приходит к консенсусу о необходимости завершения войны между Израилем и Палестиной.

Как передает Report, об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер по возвращении из Нью-Йорка, где она приняла участие в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Я чувствую, что формируется консенсус, настоящий, прочный консенсус, что есть реальная энергия и решимость [в ООН] по теме мира. Я думаю, что мы достигли момента, когда мир хочет завершить эту войну", - сказала глава Форин оффиса. Купер пояснила, что это касается "не просто немедленного прекращения огня, но и подходящего плана на будущее".

При этом глава британской дипломатии не выразила особенной поддержки плану, который предлагает бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр. Как ранее писали британские СМИ, он рассчитывает возглавить международный переходный орган управления сектором Газа после завершения военной операции Израиля.

"Тони Блэр был одним из людей, которые привносили свои предложения в этот процесс, и это было поистине важно, но также было много и других предложений. Нужно проделать еще огромный объем работы", - сказала Купер.