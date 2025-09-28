İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Britaniya XİN: Qəzzada sülhə dair beynəlxalq konsensus ortaya çıxıb

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2025
    • 04:23
    Britaniya XİN: Qəzzada sülhə dair beynəlxalq konsensus ortaya çıxıb

    Dünya birliyi İsrail və Fələstin arasında müharibəyə son qoymağın zəruriliyi ilə bağlı konsensusa gəlir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri İvett Kuper BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsində iştirak etdiyi Nyu-Yorkdan qayıdarkən deyib.

    "Mən hiss edirəm ki, konsensus yaranır, real, qalıcı konsensus, (BMT-də) sülhlə bağlı real enerji və qətiyyət var. Düşünürəm ki, biz dünyanın bu müharibəni bitirmək istədiyi bir nöqtəyə çatmışıq", - Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri bildirib.

    Kuper deyib ki, bu, təkcə dərhal atəşkəslə bağlı deyil, həm də gələcək üçün uyğun plandır.

    Bununla belə, ölkə diplomatiyasının rəhbəri Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri (1997-2007) Toni Bleyerin təklif etdiyi plana xüsusi dəstək ifadə etməyib. Britaniya mətbuatı daha əvvəl xəbər verib ki, o, İsrailin hərbi əməliyyatı başa çatdıqdan sonra Qəzza zolağının beynəlxalq keçid idarəetmə orqanına rəhbərlik etməyə ümid edir.

    "Tony Bleyer bu prosesə öz təkliflərini gətirən insanlardan idi və bu, həqiqətən də vacib idi, lakin bir çox başqa təkliflər də var idi. Hələ görüləcək çox böyük iş var", - Kuper bildirib.

    BMT Baş Assambleyası İvett Kuper Böyük Britaniya
    В МИД Великобритании заявили о формировании международного консенсуса по миру в Газе

    Son xəbərlər

    04:52

    Meksika və ABŞ qanunsuz silah ticarətinə qarşı birgə tədbirlər keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:23

    Britaniya XİN: Qəzzada sülhə dair beynəlxalq konsensus ortaya çıxıb

    Digər ölkələr
    03:43

    Almaniyanın DİN rəhbəri: Ölkənin şimalında naməlum dronlar aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    03:13
    Foto

    Ermənistanda icma başçısını və polis zabitini öldürən şəxs saxlanılıb

    Region
    02:36

    Misir Trampın Qəzzada atəşkəs planını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    02:09

    Polşanın əsas hava limanı bütün istiqamətlər üzrə uçuşları dayandırıb

    Digər ölkələr
    01:57

    ABŞ-də daşqınlar nəticəsində üç nəfər ölüb, itkin düşənlər var

    Digər
    01:26

    Almaniyada hərbi radiorabitə sisteminin sınaqları uğursuz olub

    Digər ölkələr
    00:45

    Türkiyəli nazir: Azərbaycanla əlaqələrimizi "bir millət, iki dövlət" prinsipi ilə davam etdirəcəyik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti