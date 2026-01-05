İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Sumqayıtda 700 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 05 yanvar, 2026
    • 12:20
    Sumqayıt şəhərində 700 abonentin qaz təchizatında fasilə olacaq.

    "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, Sumqayıt şəhəri, Beton zavodunun ərazisində yerləşən 76 mm-lik qaz xəttində aşkar olunan sızmaların aradan qaldırılması məqsədilə bu gün saat 13:00-dan etibarən təmir işlərinə başlanılacaq.

    Bu səbəbdən ərazidəki 700 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Qazın verilişi təmir-bərpa işləri yekunlaşdıqdan sonra bərpa ediləcək.

    Sumqayıt qaz fasilə

