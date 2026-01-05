Türkiyə Prezidenti: F-35 proqramına yenidən qoşulmalıyıq
Digər ölkələr
- 05 yanvar, 2026
- 12:21
Türkiyə F-35 proqramına yenidən qoşulmalıdır.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "Bloomberg"ə yazılı müsahibəsində danışıb.
O, Türkiyənin Rusiyadan hərbi texnika almasına görə F-35 proqramından çıxarılması qərarını "ədalətsiz" adlandırıb.
"ABŞ Prezidenti Donald Trampın yenidən vəzifəyə başlaması ilə Türkiyə–ABŞ münasibətlərində daha müsbət bir müstəviyə keçid üçün imkan yaranıb. Türkiyənin ödənişini etdiyi F-35 təyyarələrini təhvil alması və proqrama yenidən daxil edilməsi iki strateji tərəfdaş olan Türkiyə və ABŞ üçün, eləcə də NATO-nun təhlükəsizliyi baxımından vacib və zəruridir".
Son xəbərlər
12:39
Misir aeroportlarında miqrasiya kartları ləğv ediləcəkDigər ölkələr
12:32
Zədəsi sağalan Mahir Emreli əlavə testlərdən keçəcəkFutbol
12:32
Azərbaycanda mobil cihazlarda "Android"in payı son 6 ayda 13 % azalıbİKT
12:26
Ərdoğan: İstanbulu yenidən Ukrayna ilə Rusiyanın anlaşacağı mərkəzə çevirməyə hazırıqRegion
12:26
Azərbaycan Türkiyədən ötən il polad idxalına çəkdiyi xərci açıqlayıbBiznes
12:23
Xırdalanda ağaclar kəsilib, tikinti şirkətinə 13 min manatdan çox cərimə tətbiq edilibHadisə
12:23
AYNA: Bayram günlərində 90 minə yaxın sərnişin daşınıbİnfrastruktur
12:21
Türkiyə Prezidenti: F-35 proqramına yenidən qoşulmalıyıqDigər ölkələr
12:20