    Türkiyə Prezidenti: F-35 proqramına yenidən qoşulmalıyıq

    • 05 yanvar, 2026
    • 12:21
    Türkiyə Prezidenti: F-35 proqramına yenidən qoşulmalıyıq

    Türkiyə F-35 proqramına yenidən qoşulmalıdır.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "Bloomberg"ə yazılı müsahibəsində danışıb.

    O, Türkiyənin Rusiyadan hərbi texnika almasına görə F-35 proqramından çıxarılması qərarını "ədalətsiz" adlandırıb.

    "ABŞ Prezidenti Donald Trampın yenidən vəzifəyə başlaması ilə Türkiyə–ABŞ münasibətlərində daha müsbət bir müstəviyə keçid üçün imkan yaranıb. Türkiyənin ödənişini etdiyi F-35 təyyarələrini təhvil alması və proqrama yenidən daxil edilməsi iki strateji tərəfdaş olan Türkiyə və ABŞ üçün, eləcə də NATO-nun təhlükəsizliyi baxımından vacib və zəruridir".

