    Эрдоган: Возвращение Турции в программу F-35 важно для Анкары и Вашингтона

    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 12:47
    Эрдоган: Возвращение Турции в программу F-35 важно для Анкары и Вашингтона

    Возвращение Турции в программу F-35 важно для двух стратегических партнеров - Анкары и Вашингтона.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью Bloomberg.

    Он назвал несправедливым решение об исключении Турции из программы F-35 из-за приобретения военной техники у России.

    "С возвращением Дональда Трампа на пост президента США появилась возможность для перехода к более позитивному формату в отношениях между Турцией и США. Поставки самолетов F-35, за которые Турция уже заплатила, и возобновление участия страны в программе важны и необходимы как для двух стратегических партнеров - Турции и США, так и с точки зрения безопасности НАТО", - отметил турецкий лидер.

    Реджеп Тайип Эрдоган США программа F-35
    Türkiyə Prezidenti: F-35 proqramına yenidən qoşulmalıyıq
    Erdogan says Türkiye should rejoin F-35 program

