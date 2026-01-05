Эрдоган: Возвращение Турции в программу F-35 важно для Анкары и Вашингтона
05 января, 2026
12:47
Возвращение Турции в программу F-35 важно для двух стратегических партнеров - Анкары и Вашингтона.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью Bloomberg.
Он назвал несправедливым решение об исключении Турции из программы F-35 из-за приобретения военной техники у России.
"С возвращением Дональда Трампа на пост президента США появилась возможность для перехода к более позитивному формату в отношениях между Турцией и США. Поставки самолетов F-35, за которые Турция уже заплатила, и возобновление участия страны в программе важны и необходимы как для двух стратегических партнеров - Турции и США, так и с точки зрения безопасности НАТО", - отметил турецкий лидер.
