Emin Əmrullayev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcək
Elm və təhsil
- 05 yanvar, 2026
- 12:15
Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yanvarın 30-da Kürdəmir şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbulda Kürdəmir, Mingəçevir, Yevlax, Ağdaş, Göyçay, Ucar, Zərdab sakinləri iştirak edə bilərlər.
Adları çəkilən şəhər və rayonların sakinləri yanvarın 16-da (saat 18:00-dək) Elm və Təhsil Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinin 146 – 2 və 146 – 6 nömrəli telefonlarına (yalnız iş günləri və saatları ərzində) zəng etməklə qəbula yazıla bilərlər. Bununla yanaşı, nazirliyin rəsmi saytının https://edu.gov.az/az/contact_us bölməsinə elektron formada və ya +994 51 206 78 48 nömrəsinə "WhatsApp" vasitəsilə müraciət göndərmək mümkündür.
Son xəbərlər
12:39
Misir aeroportlarında miqrasiya kartları ləğv ediləcəkDigər ölkələr
12:32
Zədəsi sağalan Mahir Emreli əlavə testlərdən keçəcəkFutbol
12:32
Azərbaycanda mobil cihazlarda "Android"in payı son 6 ayda 13 % azalıbİKT
12:26
Ərdoğan: İstanbulu yenidən Ukrayna ilə Rusiyanın anlaşacağı mərkəzə çevirməyə hazırıqRegion
12:26
Azərbaycan Türkiyədən ötən il polad idxalına çəkdiyi xərci açıqlayıbBiznes
12:23
Xırdalanda ağaclar kəsilib, tikinti şirkətinə 13 min manatdan çox cərimə tətbiq edilibHadisə
12:23
AYNA: Bayram günlərində 90 minə yaxın sərnişin daşınıbİnfrastruktur
12:21
Türkiyə Prezidenti: F-35 proqramına yenidən qoşulmalıyıqDigər ölkələr
12:20