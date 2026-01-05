İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Emin Əmrullayev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Elm və təhsil
    • 05 yanvar, 2026
    • 12:15
    Emin Əmrullayev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcək
    Emin Əmrullayev

    Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yanvarın 30-da Kürdəmir şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulda Kürdəmir, Mingəçevir, Yevlax, Ağdaş, Göyçay, Ucar, Zərdab sakinləri iştirak edə bilərlər.

    Adları çəkilən şəhər və rayonların sakinləri yanvarın 16-da (saat 18:00-dək) Elm və Təhsil Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinin 146 – 2 və 146 – 6 nömrəli telefonlarına (yalnız iş günləri və saatları ərzində) zəng etməklə qəbula yazıla bilərlər. Bununla yanaşı, nazirliyin rəsmi saytının https://edu.gov.az/az/contact_us bölməsinə elektron formada və ya ‪‪‪‪+994 51 206 78 48‬‬‬‬ nömrəsinə "WhatsApp" vasitəsilə müraciət göndərmək mümkündür.

