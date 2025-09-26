The Economist: Тони Блэр надеется возглавить администрацию Газы после конфликта

Бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр рассчитывает возглавить международный переходный орган управления сектором Газа после завершения военной операции Израиля.

Как передает Report, об этом сообщил журнал The Economist.

Создание подобной структуры предусмотрено мирным планом, который при содействии США разрабатывает аналитический центр Tony Blair Institute (TBI).

Предполагается, что потребуется мандат ООН, рассчитанный на пять лет, чтобы этот орган управления начал действовать в качестве "высшей политической и законной власти". В случае одобрения, говорится в статье, Блэр сможет опираться на секретариат в составе 25 сотрудников и возглавлять совет из семи человек, который будет контролировать управление палестинским анклавом.

"Он готов пожертвовать своим временем. Он на самом деле хочет закончить эту войну", - сообщил источник журнала. Газета The Daily Telegraph добавляет со ссылкой на свои источники, что кандидатуру 72-летнего Блэра поддерживают зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стивен Уиткофф.

У подобного плана, как уточняет журнал, довольно много противников на Ближнем Востоке, учитывая действия Блэра на посту премьера. Именно при нем Великобритания поддержала вторжение США в Ирак в 2003 году. Блэр с 2007 по 2015 год был специальным представителем "квартета" по ближневосточному урегулированию, однако его критики называют эту работу недостаточно результативной. Как говорится в статье, против кандидатуры британца могут выступать президент Палестины Махмуд Аббас, радикальное палестинское движение ХАМАС и руководство Израиля.