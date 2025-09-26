İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Toni Bleyer Qəzza zolağına rəhbərlik etmək istəyir

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2025
    • 05:21
    Toni Bleyer Qəzza zolağına rəhbərlik etmək istəyir

    Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Toni Bleyer Qəzzaya keçid dövrünün idarəetmə orqanına rəhbərlik etmək istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Economist" məlumat yayıb.

    Bleyr tərəfindən təsis edilmiş qeyri-kommersiya təşkilatı olan Toni Bleyer İnstitutu (TBI) belə bir hadisə üçün plan hazırlayıb. Onun BMT mandatı altında zolaqda ən yüksək siyasi və hüquqi orqan kimi çıxış edəcəyi gözlənilir.

    Qəzza zolağı isə 25 nəfərlik katiblik və 7 nəfərlik şura tərəfindən idarə olunacaq.

    2003-cü ildə ABŞ-nin İraqa müdaxiləsini dəstəklədiyi üçün Toni Bleyerin Qəzza zolağının idarə olunmasında iştirakı Yaxın Şərqdə qəzəb yarada bilər. O həmçinin HƏMAS, Fələstin rəhbərliyi və ya İsrail dərəfindən dəstək almayıb.

    Qəzza Böyük Britaniya
    The Economist: Тони Блэр надеется возглавить администрацию Газы после конфликта

    Son xəbərlər

    06:51

    Baş nazir: Livan hökuməti "Hizbullah"ın təxribatçı hərəkətlərini rədd edir

    Digər ölkələr
    06:17

    Cənubi Koreya Şimali Koreya gəmisinə atəş açıb

    Digər ölkələr
    05:42

    ABŞ oktyabrın 1-dən əczaçılıq məhsullarına 100% rüsum tətbiq edəcək

    Sağlamlıq
    05:21

    Toni Bleyer Qəzza zolağına rəhbərlik etmək istəyir

    Digər ölkələr
    04:47

    Belarusdakı Polşa vətəndaşlarına xəbərdarlıq edilib

    Digər ölkələr
    04:18

    NASA alimləri asteroidə nüvə zərbəsi endirməyi təklif edib

    Maraqlı
    03:46

    ABŞ prezidentinə sui-qəsd cəhdi edən qadın dünyasını dəyişib

    Digər ölkələr
    03:21

    "TikTok" ABŞ-nin nəzarətinə keçir

    Digər ölkələr
    02:52

    ABŞ İsrailin İordan çayının qərb sahilini ilhaqına icazə verməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti