В МИД РФ прокомментировали предоставление убежища в Армении нелегалам из Британии

Для Лондона вопрос миграции стал настолько острой проблемой, что они приняли решение отправлять нелегальных мигрантов в Армению.

Для Лондона вопрос миграции стал настолько острой проблемой, что они приняли решение отправлять нелегальных мигрантов в Армению.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru.

"Это очень похоже на так называемые руандийские схемы. Но в данном случае, мне кажется, Ереван должен сам комментировать подобные вещи. Мы слышали заявление МИД Армении, который заявил, что содержательных переговоров между сторонами на этот счет не было", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что это классическая схема, по которой британцы действуют.

"Мы понимаем, что для Лондона миграционная тема приобрела настолько острый характер, что там готовы платить немалые суммы, лишь бы реализовать собственные задумки в таком колониальном стиле. Но все-таки не Армения же. Они же там все кричат на Западе, что хотят обеспечить безопасность этой страны. Это вот то, что сейчас Армении разве нужно?", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.