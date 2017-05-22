В Мексике в результате падения автобуса в ущелье погибли 16 человек

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 человек погибли, 25 пострадали в результате падения автобуса в ущелье глубиной около 100 м в штате Чьяпас на юге Мексики, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

ДТП произошло на дороге между муниципалитетами Мотосинтла и Уистла. Пассажирами автобуса, по данным полиции, были члены религиозной секты.

По предварительным данным, авария произошла из-за превышения скорости.

На месте ЧП работают сотрудники спасательных служб.