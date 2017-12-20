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    В Мексике в результате ДТП с автобусом погибли 15 человек

    Число раненых оценивается в 18 человек

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Автобус перевернулся, когда вез иностранных туристов на экскурсию в Чакчобен, который находится на юге Мексики. В результате, погибли 15 человек. Число раненых оценивается в 18 человек. Все они прибыли в Мексику на круизном лайнере в порт Махауаль. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Sipse.

    По данным издания, на месте погибли 11 человек, еще четверо скончались позднее по пути в больницы. Среди погибших — граждане США, Швеции, Бразилии и Италии. 

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