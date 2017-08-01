В Мексике за последние 7 месяцев убили 9 журналистов

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Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ За последние 7 месяцев в Мексике убили 9 журналистов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, один из них - телерепортер канала CNR Лучано Ривера, застреленный в городе Росарито штата Нижняя Калифорния.

По предварительным данным расследования, Ривера был убит в ночь на понедельник в одном из местных баров в результате личной ссоры с другими посетителями. Преступники покинули место убийства на такси, которое повезло их в сторону границы с США. Сейчас машина и водитель такси задержаны, в салоне было найдено огнестрельное оружие.

Ривера стал девятым журналистом, убитым в Мексике с начала года. Ранее были найдены сожженные останки похищенного журналиста Сальвадора Адаме. В городе Кулиакан штата Синалоа был убит Хавьер Вальдес, освещавший тему наркопреступности. Также громким стало убийство корреспондента влиятельного издания Jornada в штате Чиуауа Мирославы Брич.

Всего с 2000 года, по данным журналистского сообщества Мексики, в стране были убиты порядка 120 работников СМИ, 20 пропали без вести, зарегистрировано около 50 случаев нападений на здания СМИ.