В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в четверг в штате Мичоакан на западе Мексики, в том же районе, где и мощный подземный толчок 19 сентября.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в четверг в штате Мичоакан на западе Мексики, в том же районе, где и мощный подземный толчок 19 сентября.

Как передает Report, об этом сообщила в Twitter Национальная сейсмологическая служба.

"Предварительные данные: землетрясение магнитудой 6,5 в 81 км к югу от Коалькомана, Мичоакан. Очаг подземного толчка залегал на глубине 10 км. В столице страны сработала система оповещения о мощном землетрясении",- говорится в сообщении.

По информации Reuters, в результате погибла одна женщина, которая упала и ударилась головой во время эвакуации.