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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5 Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в четверг в штате Мичоакан на западе Мексики, в том же районе, где и мощный подземный толчок 19 сентября.
Другие страны
22 сентября 2022 г. 12:37
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в четверг в штате Мичоакан на западе Мексики, в том же районе, где и мощный подземный толчок 19 сентября.

Как передает Report, об этом сообщила в Twitter Национальная сейсмологическая служба.

"Предварительные данные: землетрясение магнитудой 6,5 в 81 км к югу от Коалькомана, Мичоакан. Очаг подземного толчка залегал на глубине 10 км. В столице страны сработала система оповещения о мощном землетрясении",- говорится в сообщении.

По информации Reuters, в результате погибла одна женщина, которая упала и ударилась головой во время эвакуации.

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Версия на английском языке Magnitude 6.5 earthquake hits Mexico
Версия на азербайджанском языке Meksikada 6,5 bal gücündə zəlzələ olub

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