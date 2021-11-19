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В Мексике неизвестные убили 10 человек

В Мексике неизвестные убили 10 человек Массовое убийство произошло в районе Куаутемок в штате Сакатекас в центральной части Мексики. Жертвами преступников стали 10 человек.
Другие страны
19 ноября 2021 г. 02:52
В Мексике неизвестные убили 10 человек

Массовое убийство произошло в районе Куаутемок в штате Сакатекас в центральной части Мексики. Жертвами преступников стали 10 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном заявлении региональной Комиссии по вопросам строительства мира и безопасности.

"Речь идет о 10 жертвах, тела девяти из них были подвешены под пешеходным мостом над федеральной трассой, еще одно тело было найдено на дороге", - указывается в документе. Эксперты приступили к опознанию погибших. Пока неизвестно, какое из орудующих в регионе преступных сообществ может нести ответственность за эту расправу.

С января по сентябрь 2021 года в Сакатекасе жертвами насилия стали порядка 900 человек. Согласно результатам опроса, проведенного в июне Национальным институтом статистики и географии, более 95% жителей Фреснильо - одного из крупнейших городов штата - не чувствуют себя в безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada naməlum şəxslər 10 nəfəri öldürüb

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