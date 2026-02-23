В Мексике 25 бойцов Нацгвардии погибли при столкновениях с членами наркокартеля

Не менее 25 военнослужащих Национальной гвардии Мексики погибли при нападении членов наркокартеля "Новое поколение Халиско" после гибели их лидера Эль Менчо.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч на пресс-конференции.

Он добавил, что также был убит один сотрудник прокуратуры штата.

Немесио Осегера Сервантес, известный под прозвищем Эль Менчо, считался самым разыскиваемым наркобароном Мексики. За информацию о месте его пребывания власти США назначили вознаграждение в размере $15 млн.

После его гибели члены картеля пообещали отомстить за убийство их лидера. В восьми штатах страны начались погромы, уличные бои, боевики поджигали грузовики и перекрывали дороги.