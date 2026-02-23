Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Мексике 25 бойцов Нацгвардии погибли при столкновениях с членами наркокартеля

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 19:04
    В Мексике 25 бойцов Нацгвардии погибли при столкновениях с членами наркокартеля

    Не менее 25 военнослужащих Национальной гвардии Мексики погибли при нападении членов наркокартеля "Новое поколение Халиско" после гибели их лидера Эль Менчо.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч на пресс-конференции.

    Он добавил, что также был убит один сотрудник прокуратуры штата.

    Немесио Осегера Сервантес, известный под прозвищем Эль Менчо, считался самым разыскиваемым наркобароном Мексики. За информацию о месте его пребывания власти США назначили вознаграждение в размере $15 млн.

    После его гибели члены картеля пообещали отомстить за убийство их лидера. В восьми штатах страны начались погромы, уличные бои, боевики поджигали грузовики и перекрывали дороги.

    Мексика Халиско Эль Менчо Немесио Осегера наркокартель
    Meksika Milli Qvardiyasının 25 hərbçisi narkokartel üzvləri ilə toqquşmalarda ölüb
    At least 25 Mexican national guard soldiers killed in clashes with drug cartel members

    Последние новости

    19:24

    Венгрия и Словакия заблокировали 20-й пакет санкций против РФ

    Другие
    19:21

    Европарламент отложил голосование по торговому соглашению с США

    Другие страны
    19:15
    Фото

    В Манчестере гражданам Азербайджана оказаны выездные консульские услуги

    Внешняя политика
    19:04

    В Мексике 25 бойцов Нацгвардии погибли при столкновениях с членами наркокартеля

    Другие страны
    19:01

    В Мингячевире женщина получила ножевое ранение, задержан ее супруг

    Происшествия
    18:50
    Фото

    Король Эсватини анонсировал визит в Азербайджан для участия в WUF13

    Внешняя политика
    18:49

    Рубио отложил запланированный визит в Израиль

    Другие страны
    18:39

    В ФРГ состоялось памятное мероприятие по случаю годовщины Ходжалинской трагедии

    Внешняя политика
    18:27

    США эвакуировали сотрудников посольства в Ливане

    Другие страны
    Лента новостей