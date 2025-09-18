В Марселе протестующие заблокировали военный завод
Другие страны
- 18 сентября, 2025
- 14:47
Протестующие в Марселе заблокировали работу завода Eurolinks, который производит вооружение.
Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на заявление депутата от левой партии "Непокоренная Франция" Габриэль Катала.
По данным СМИ, протестующие обвиняют Eurolinks в поставках военного оборудования в Израиль. Участники протеста держат в руках плакаты с требованием закрыть этот завод.
Сегодня в Франции проходят митинги против мер жесткой экономии, которые предложило правительство страны в связи с дефицитом бюджета. Протестующие требуют увеличения расходов на социальную сферу, повышения налогов для богатых и отмены пенсионной реформы, введенной в 2023 году.
