Marseldə etirazçılar hərbi zavodu bağlayıblar
Digər ölkələr
- 18 sentyabr, 2025
- 15:22
Marseldə etirazçılar silah istehsal edən "Eurolinks" zavodunu bloklayıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa KİV-ləri məlumat yayıb.
Etirazçılar "Eurolinks"i İsrailə hərbi avadanlıq tədarük etməkdə ittiham edir və zavodun bağlanmasını tələb edirlər.
