    Marseldə etirazçılar hərbi zavodu bağlayıblar

    • 18 sentyabr, 2025
    • 15:22
    Marseldə etirazçılar silah istehsal edən "Eurolinks" zavodunu bloklayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa KİV-ləri məlumat yayıb.

    Etirazçılar "Eurolinks"i İsrailə hərbi avadanlıq tədarük etməkdə ittiham edir və zavodun bağlanmasını tələb edirlər.

    В Марселе протестующие заблокировали военный завод

