В Марселе мужчина напал с ножом на прохожих

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Вооруженный ножом мужчина напал на пешеходов во французском Марселе.

Как передает Report, об этом сoобщил Provence.

По данным издания, не менее трех человек пострадали при нападении на прохожих неизвестного с ножом в центре Марселя.

Полиция задержала нападавшего и доставила его в психиатрическое отделение больницы, отмечает Provence, добавляя, что на данный момент инцидент не рассматривается как теракт.

Как пишет издание, 35-летний нападавший родом из Парижа, он был известен полиции в связи с совершением ряда уголовных преступлений, в частности краж.