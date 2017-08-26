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    В Марселе мужчина напал с ножом на прохожих

    Полиция задержала нападавшего

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Вооруженный ножом мужчина напал на пешеходов во французском Марселе.

    Как передает Report, об этом сoобщил Provence.

    По данным издания, не менее трех человек пострадали при нападении на прохожих неизвестного с ножом в центре Марселя.

    Полиция задержала нападавшего и доставила его в психиатрическое отделение больницы, отмечает Provence, добавляя, что на данный момент инцидент не рассматривается как теракт.

    Как пишет издание, 35-летний нападавший родом из Парижа, он был известен полиции в связи с совершением ряда уголовных преступлений, в частности краж.

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