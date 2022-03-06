В Мариуполе начинается эвакуация мирного населения

В Мариуполе с 12:00 (14:00, бакинское время) начнется эвакуация мирного населения.

В Мариуполе с 12:00 (14:00, бакинское время) начнется эвакуация мирного населения.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении горсовета в Telegram.

Так, с 12:00 должна начаться эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь - Портовское - Мангуш - (в объезд Никольского) Республика - Розовка - Бельмак - Пологи - Орехов - Запорожье.

"Следуя по маршруту гуманитарного коридора, можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем водителям, которые выезжают из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения - берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт", - подчеркнули в горсовете.

Также в горсовете отметили, что отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещается.

Дополнительное оповещение жителей города будет проходить силами Национальной полиции.