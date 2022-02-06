В Мали прошла акция протеста против Франции

В столице Мали Бамако сотни граждан провели акцию протеста с требованием вывода французского военного контингента с территории страны.

В столице Мали Бамако сотни граждан провели акцию протеста с требованием вывода французского военного контингента с территории страны.

Как передает Report, демонстранты собрались около Башни Африки, одного из символов Бамако, и скандировали лозунги с требованием вывода из страны французских военнослужащих, дислоцированных в Мали с 2014 года в рамках операции "Бархан".

Один из организаторов акции протеста, член организации "Коллектив для восстановления Мали" Абубакр Сидики Фомба заявил, что операция «Бархан» утратила свою легитимность, и местные жители больше не доверяют французам.

Демонстранты несли транспаранты и плакаты с надписями "Прощай, Франция".