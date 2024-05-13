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Науседа лидирует на выборах президента Литвы после подсчета около 70% голосов

Науседа лидирует на выборах президента Литвы после подсчета около 70% голосов Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует на проходящих 12 мая выборах главы государства после подсчета около 70% голосов.
Другие страны
13 мая 2024 г. 00:33
Науседа лидирует на выборах президента Литвы после подсчета около 70% голосов

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует на проходящих 12 мая выборах главы государства после подсчета около 70% голосов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, в режиме реального времени размещаемые на сайте Главной избирательной комиссии.

По состоянию на 00:30 по бакинскому времени Науседа набирает 47,63% голосов после подсчета примерно 70% голосов избирателей.

Президент Литвы избирается прямым тайным голосованием на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз - 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов пришедших на выборы. Если никому из претендентов сделать это не удастся, через две недели пройдет второй тур с участием двух лидеров первого этапа.

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Версия на азербайджанском языке Litvada keçirilən prezident seçkilərində Nauseda liderlik edir

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