Науседа лидирует на выборах президента Литвы после подсчета около 70% голосов

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует на проходящих 12 мая выборах главы государства после подсчета около 70% голосов.

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует на проходящих 12 мая выборах главы государства после подсчета около 70% голосов.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные , в режиме реального времени размещаемые на сайте Главной избирательной комиссии.

По состоянию на 00:30 по бакинскому времени Науседа набирает 47,63% голосов после подсчета примерно 70% голосов избирателей.

Президент Литвы избирается прямым тайным голосованием на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз - 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов пришедших на выборы. Если никому из претендентов сделать это не удастся, через две недели пройдет второй тур с участием двух лидеров первого этапа.