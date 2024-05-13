Расходы Чехии на оборону в 2023 году составили 1,37% ВВП

Расходы Чехии на оборону в 2023 году составили 1,37% ВВП, что соответствует примерно 101 млрд крон (около $4,8 млрд).

Расходы Чехии на оборону в 2023 году составили 1,37% ВВП, что соответствует примерно 101 млрд крон (около $4,8 млрд).

Как передает Report , об этом сообщило местное информационное агентство ČTK со ссылкой на министерство обороны республики.

Прошлогодние расходы на оборону оказались ниже ожидаемых примерно на 10 млрд крон. Предполагалось, что они достигнут 1,5%. Неосвоенные средства, согласно агентству, перешли в нынешний бюджет, и таким образом в 2024 году траты на оборонные нужды должны увеличиться до уровня 2% ВВП.

Лидеры государств - членов НАТО в 2014 году договорились, что расходы на оборону каждой из стран организации должны достичь в 2024 году не менее 2% ВВП. Чехия намерена выполнить это обязательство в 2024 году. Парламент республики закрепил положение об этом в соответствующем законе.