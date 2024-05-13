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Расходы Чехии на оборону в 2023 году составили 1,37% ВВП

Расходы Чехии на оборону в 2023 году составили 1,37% ВВП Расходы Чехии на оборону в 2023 году составили 1,37% ВВП, что соответствует примерно 101 млрд крон (около $4,8 млрд).
Другие страны
13 мая 2024 г. 04:22
Расходы Чехии на оборону в 2023 году составили 1,37% ВВП

Расходы Чехии на оборону в 2023 году составили 1,37% ВВП, что соответствует примерно 101 млрд крон (около $4,8 млрд).

Как передает Report, об этом сообщило местное информационное агентство ČTK со ссылкой на министерство обороны республики.

Прошлогодние расходы на оборону оказались ниже ожидаемых примерно на 10 млрд крон. Предполагалось, что они достигнут 1,5%. Неосвоенные средства, согласно агентству, перешли в нынешний бюджет, и таким образом в 2024 году траты на оборонные нужды должны увеличиться до уровня 2% ВВП.

Лидеры государств - членов НАТО в 2014 году договорились, что расходы на оборону каждой из стран организации должны достичь в 2024 году не менее 2% ВВП. Чехия намерена выполнить это обязательство в 2024 году. Парламент республики закрепил положение об этом в соответствующем законе.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Çexiyanın müdafiə xərcləri ÜDM-in 1,37%-ni təşkil edib

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