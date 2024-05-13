Польша выделит более $370 млн на укрепление заграждения на границе с Беларусью

Польские власти выделят более $370 млн на укрепление возведенного в 2022 году на границе с Беларусью заграждения.

Польские власти выделят более $370 млн на укрепление возведенного в 2022 году на границе с Беларусью заграждения.

Как передает Report , об этом заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала TVN24.

"Сама модернизация заграждения будет, скорее всего, стоить около 1,5 млрд злотых (около $375 млн - ред.), и именно столько надо выделить, чтобы это заграждение на самом деле работало", - отметил замглавы польского оборонного ведомства. Он добавил, что над проектом укрепления стены работает коллектив польских инженеров и сотрудников Силезского технологического университета.

По мнению Томчика, после модернизации заграждение "станет непроходимым", в то время как в своем изначальном виде оно представляло собой лишь временное решение.

В феврале польский премьер Дональд Туск объявил о решении властей начать работы по модернизации возведенного в 2022 году заграждения на границе с Беларусью. Оно представляет собой стену из стальных решетчатых блоков высотой 5,5 м и протяженностью 186 км для защиты от нелегальных мигрантов. Стоимость строительства составила $278 млн.