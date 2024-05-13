О нас

Польша выделит более $370 млн на укрепление заграждения на границе с Беларусью

Польша выделит более $370 млн на укрепление заграждения на границе с Беларусью Польские власти выделят более $370 млн на укрепление возведенного в 2022 году на границе с Беларусью заграждения.
Другие страны
13 мая 2024 г. 02:04
Польша выделит более $370 млн на укрепление заграждения на границе с Беларусью

Польские власти выделят более $370 млн на укрепление возведенного в 2022 году на границе с Беларусью заграждения.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире телеканала TVN24.

"Сама модернизация заграждения будет, скорее всего, стоить около 1,5 млрд злотых (около $375 млн - ред.), и именно столько надо выделить, чтобы это заграждение на самом деле работало", - отметил замглавы польского оборонного ведомства. Он добавил, что над проектом укрепления стены работает коллектив польских инженеров и сотрудников Силезского технологического университета.

По мнению Томчика, после модернизации заграждение "станет непроходимым", в то время как в своем изначальном виде оно представляло собой лишь временное решение.

В феврале польский премьер Дональд Туск объявил о решении властей начать работы по модернизации возведенного в 2022 году заграждения на границе с Беларусью. Оно представляет собой стену из стальных решетчатых блоков высотой 5,5 м и протяженностью 186 км для защиты от нелегальных мигрантов. Стоимость строительства составила $278 млн.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля Харыбюльбюль в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше
11 мая 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
11 мая 2024 г. 13:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
11 мая 2024 г. 03:27
Президент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
10 мая 2024 г. 22:07
Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе
Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе
10 мая 2024 г. 18:20
Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша
Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша
10 мая 2024 г. 18:15
Президент: Без освобождения города Шуша успешное завершение войны было невозможным
Президент: Без освобождения города Шуша успешное завершение войны было невозможным
10 мая 2024 г. 18:12
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2024 г. 10:09
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
8 мая 2024 г. 19:07
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
6 мая 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi