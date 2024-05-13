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США и Израиль обсудили альтернативы проведению военной операции в Рафахе

США и Израиль обсудили альтернативы проведению военной операции в Рафахе Представители США и Израиля обсудили альтернативы проведению еврейским государством наземной операции в палестинском городе Рафах на юге сектора Газа.
Другие страны
13 мая 2024 г. 03:16
США и Израиль обсудили альтернативы проведению военной операции в Рафахе

Представители США и Израиля обсудили альтернативы проведению еврейским государством наземной операции в палестинском городе Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

С американской стороны в консультациях принимал участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, израильская сторона была представлена главой Совета национальной безопасности страны Цахи Ханегби.

Во время телефонного разговора они затронули ситуацию в секторе Газа и "продолжающиеся усилия по освобождению" удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников.

"Салливан отметил сохраняющуюся у президента США Джо Байдена обеспокоенность возможностью проведения крупной наземной военной операции в Рафахе, где укрывается более миллиона человек. Он обсудил альтернативные варианты действий для обеспечения поражения ХАМАС на всей территории Газы", - отмечается в заявлении.

Как подчеркнули в пресс-службе Белого дома, Ханегби "подтвердил, что Израиль учитывает соображения США".

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